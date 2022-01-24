Фанаты "Спартака" и "Зенита" объявили бойкот матчей ЧМ по футболу из-за закона о Fan ID

Фанатские объединения "Спартака" и "Зенита" приняли решение о бойкоте матчей Чемпионата России по футболу и других игр, на которые можно будет попасть только по Fan ID – "паспорту болельщика".

В заявлении "Фратрии" – объединения болельщиков "Спартака" – говорится, что бойкот будет действовать до момента полной отмены принятого закона.

"Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права: быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!", - говорится в заявлении.

Болельщики полагают, что "система не остановится - избавившись от фанатов, расчистив активные сектора от "неугодных", ее механизм безжалостно запустится в новом направлении".

"Заявляем, что каждый, кто примет решение проигнорировать заявленную позицию и останется на стадионе, больше не сможет с честью и достоинством посмотреть в глаза тысячам соратников! Любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды!" – добавляют во "Фратрии".

В заявлении "Ландскроны" – движения фанатов "Зенита" – говорится: "Никогда еще в современной истории России гражданин не мог быть ограничен в своих правах только за намерение совершить правонарушение. Парадоксально выглядит ситуация, когда по закону нельзя привлечь человека к ответственности за намерение совершить убийство, но можно за то, что он имел намерение ругаться матом на футбольном матче. Данная норма создает большой простор для злоупотреблений, поскольку формально достаточно рапорта сотрудника полиции о том, что, возможно, семь лет назад гражданин Иванов распивал спиртные напитки у стадиона", - полагают фанаты.

Напомним, согласно задумке правительства (оно выступило автором законопроекта), Fan ID будет представлять из себя электронный документ, по которому идентифицируется зритель или участник официального спортивного мероприятия. В законе также перечислены и случаи, в которых в предоставлении Fan ID Будет отказано.

Решать, какое мероприятие официальное, а какое – нет, будет правительство. Выдавать Fan ID будет Минцифры. Собственники стадионов и других площадок, а также организаторы соревнований должны будут купить оборудование, чтобы проверять Fan ID на входе.

Ранее Fan ID уже вводились в России, но только при проведении крупных международных соревнований, например, матчей Чемпионата мира по футболу. На матчах национальной лиги таких мер не было.