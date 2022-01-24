Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению закона после нападений собак на людей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по усовершенствованию законодательства после случаев нападения бродячих собак на людей.

Как сообщили в СКР, сотрудники центрального аппарата должны проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах.

В предложениях должны быть учтены эффективные и практически реализуемые меры предупреждения подобных трагедий. Кроме того, возможно усиление ответственности должностных лиц вплоть до уголовной ответственности.

Результат этой работы будет представлен руководству страны.

Ранее сообщалось, что расследованием гибели семилетней девочки в Забайкальском крае, тело которой было найдено со следами нападения животных, займутся следователи Главного следственного управления СК России. Такое поручение отдал глава СКР Александр Бастрыкин в связи с широким общественным резонансом.

По словам местных жителей, проблема с бродячими животными в этой местности не решалась много лет. Они утверждают, что люди неоднократно жаловались на это, но никакие меры не предпринимались.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя трагедию в Забайкалье, заявил о необходимости ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах.