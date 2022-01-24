Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению закона после нападений собак на людей

24 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
Бездомные собаки, заксобрание Прикамья (2019) | Фото: vk.com/permyaky

Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению закона после нападений собак на людей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по усовершенствованию законодательства после случаев нападения бродячих собак на людей.

Как сообщили в СКР, сотрудники центрального аппарата должны проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах.

В предложениях должны быть учтены эффективные и практически реализуемые меры предупреждения подобных трагедий. Кроме того, возможно усиление ответственности должностных лиц вплоть до уголовной ответственности.

Результат этой работы будет представлен руководству страны.

Ранее сообщалось, что расследованием гибели семилетней девочки в Забайкальском крае, тело которой было найдено со следами нападения животных, займутся следователи Главного следственного управления СК России. Такое поручение отдал глава СКР Александр Бастрыкин в связи с широким общественным резонансом.

По словам местных жителей, проблема с бродячими животными в этой местности не решалась много лет. Они утверждают, что люди неоднократно жаловались на это, но никакие меры не предпринимались.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя трагедию в Забайкалье, заявил о необходимости ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах.

Теги: собаки, нападение, бастрыкин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.01.2022 21:17 Мск Володин предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными
Ранее 23.01.2022 11:36 Мск Расследованием смерти девочки в Забайкалье займется главное следственное управление СКР
Ранее 22.01.2022 17:36 Мск В Забайкалье бездомные псы загрызли семилетнюю девочку


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 1176

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети