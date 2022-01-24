Петербуржцы требуют отставки Беглова

Петиция за отставку губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова продолжает набирать голоса. По состоянию на утро 24 января под документом оставили подписи свыше 26 тысяч людей. Тем временем Беглов дал интервью СМИ, заявив, что не собирается покидать пост.

Петиция с требованием отставки губернатора Петербурга Александра Беглова появилась на портале Сhange.org 17 января. Причиной обращение стало неудовлетворительное управление городом, в том числе невозможность обеспечить своевременную очистку дорог от наледи. Из-за скользких улиц в Петербурге возросло число травм, увеличилось количество дорожных аварий.

«Ввиду текущей ситуации с уборкой снега в центре и спальных районах терпеть это безобразное отношение больше не можем!» - отмечают авторы обращения.

После появления петиции группа муниципальных депутатов Петербурга потребовала от Беглова освободить кресло губернатора. Свыше 50 мундепов подписали требование об отставке градоначальника.

Тем временем в воскресенье, 23 января, Беглов дал интервью прессе, заявив, что не собирается покидать пост губернатора.

«Я никуда не собираюсь. Приношу извинения за неудобства. Надо немного потерпеть, мы обязательно доведём реформы, сделаем город чище и лучше», - подчеркнул градоначальник.

Напомним, Смольный столкнулся с критикой уборки снега с конца ноября 2020 года. Как полагают эксперты, команда губернатора Беглова рассчитывала, что текущий зимний сезон будет малоснежным, и не смогла подготовить город к зиме.