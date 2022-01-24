Лондон заявил, что Россия готовит для Украины "оккупационное правительство"

МИД Британии заявил, что Россия якобы готовит для Украины "оккупационное правительство". И возглавит его лидер партии "Наши" и владелец канала "Наш" Евгений Мураев. В само "правительство" будто бы войдут некоторые министры времен Виктора Януковича и другие политики, после 2014 года переехавшие в Россию.

В британском списке числятся бывшие: вице-премьер Сергей Арбузов, глава администрации президент Андрей Клюев, премьер Николай Азаров. Они будто бы контактируют с офицерами российских спецслужб, занимающихся подготовкой атаки на Украину. Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила даже, что это свидетельствует о том, что Кремль вынашивает планы уничтожения Украины. Только вот никаких свидетельств Лондон не предоставил.

Что стоит за информационной атакой Лондона? Депутат Рады от оппозиции Олег Волошин, против которого на прошлой неделе США ввели санкции, считает, что это тревожное заявление.

"Похоже, некоторым силам на Западе выгоден конфликт, и они планируют развязать его через провокацию с украинской стороны в Донбассе, предварительно всех убедив, что вероломное нападение подготовили в Кремле", - написал он на своей странице.

МИД РФ также опроверг это заявление Лондона, назвав его провокацией, направленной на нагнетание напряженности вокруг Украины.

Сам будущий "оккупационный правитель" Украины Евгений Мураев назвал все это чепухой. Он с 2018 года находится под санкциями России.

А вот США поддержали Британию. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн назвала это заговором против Украины. CNN даже заявила, что Вашингтон обладает такими же данными.

Показательно, что под шумок якобы ожидающегося "российского вторжения" Британия начала поставки Украине противотанковых гранатометов.

Телеграм-канал "Легитимный" пишет, что 25 января в Донбассе ожидаются провокации Украины, организатором которых выступает третья сторона. После этого на Украине может быть введено военное положение.

Что касается реальных перспектив Мураева, то политолог Михаил Погребинский отмечает: его рейтинг не превышает 5% и вряд ли когда-то превысит. Но с осени по всей Украине размещено огромное количество билбордов с изображением Мураева с подписью "Наш президент". И есть данные о том, что его финансирует олигарх Ринат Ахметов, который заинтересован в снижении рейтинга партии Виктора Медведчука и расколе условно пророссийских сил на Украине.