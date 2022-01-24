СКР завершил следственные действия по делу об убийстве восьмилетней тюменки

В главном следственном управлении СКР завершено производство следственных действий по уголовному делу в отношении Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней тюменки Насти М., сопряженном с похищением и изнасилованием, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Дело было передано в ГСУ по поручению главы следкома Александра Бастрыкина в связи с длительными и безуспешными поисками пропавшей девочки.

"После передачи уголовного дела следователями центрального аппарата в кратчайшие сроки проведен значительный объем следственных действий и экспертных исследований. По их результатам установлено, что 30 июня 2021 года Бережной, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения на площадке первого этажа одного из жилых домов по улице Судостроителей в городе Тюмени, встретил ранее незнакомую ему малолетнюю девочку. Обманным путем он заманил ребенка к себе в арендованную квартиру указанного дома, где совершил ее изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера, а затем задушил ее. Тело потерпевшей он герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года с целью сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на береговой линии озера Оброчное города Тюмени. В настоящее время обвиняемый и защитник знакомятся с материалами уголовного дела", - сообщили в ведомстве.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании резонансных случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

В преступлении Бережной сознался, однако позже заявил, что показания дал якобы под пытками. В СИЗО Бережной останется до 1 марта 2022 г. включительно.