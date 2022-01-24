24 Января 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Бар. (2020) | Фото: piqsels.com

В Перми устроили облаву на бары и дискотеки

В Перми прошел ночной рейд по развлекательным заведениям. Проверяющие выявили четырех нарушителей указа об ограничении работы во время пандемии COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности

Рейд проводили сотрудники минтербеза вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Проверяли кафе, рестораны и бары Перми. Согласно постановлению о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, эти заведения должны закрываться после 23.00.

Однако бары Tony Моntana и Natasha, The Friendscafe, кафе Главбар, продолжали работу, несмотря на указ.

"Во всех заведениях работал бар, дискотека, посетители могли попасть туда после 23.00, в ночное время. Рейды будут продолжены", - говорится в сообщении.

Отметим, весной 2020 года была ужесточена ответственность за правонарушения в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации. Для индивидуальных предпринимателей размер штрафа составляет от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 150 до 300 тыс. руб. Если действия гражданина повлекли за собой причинение вреда здоровью других людей, то размер ответственности составит от 500 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Теги: бар, дискотека, ночное время, рейд



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