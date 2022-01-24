Екатеринбургские юниоры завоевали три медали на Кубке мира по конькобежному спорту

Воспитанники екатеринбургской школы "Юность" завоевали три медали на Кубке мира по конькобежному спорту, обогнав своих соперников из Бельгии, США, Италии, Чехии, Великобритании, России, Австрии и других стран.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе школы, показать свои способности в Инсбрук (Австрия) отправились Кошелева Екатерина и Семирунний Владимир. В финальном этапе соревнований, прошедшем с 22 по 23 января, спортсменка среди нео-сеньоров стала третьей на дистанции 1, тыс. м и в общем зачете Кубка мира заняла I место. Владимир среди юниоров также поднялся на третью ступень пьедестала на дистанции 3 тыс. м.

Оба спортсмена тренируются у тренера отделения конькобежного спорта Михаила Аброщикова. Уже в следующем месяце юниоров ожидает первенство мира, которое пройдет в Томашуве-Мазовецком (Польша) 20-22 февраля.