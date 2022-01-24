СМИ: 17-летний подозреваемый в убийстве семьи под Омском не жил дома

17-летний подросток, подозреваемый в убийстве семьи в Омской области, не жил дома. Об этом сообщил местный портал "Город-55".

"Подозреваемый не жил с матерью, а болтался по друзьям и ночевал, где придется", - рассказал изданию источник в следствии.

Ранее в телеграм-каналах и СМИ появилась версия о том, что 17-летний парень - возлюбленный старшей дочери. Подростки сознались, что убили родителей девушки, так как те были против их отношений. Они якобы грозились сдать парня за совращение малолетней, пишет Mash.

По другой версии, 14-летняя девушка рассказала своему парню про отчима, который якобы приставал к ней, после чего молодой человек решил убить мужчину.

Напомним, убийство произошло в доме в селе Юрьевка. 22 января там обнаружили тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их десятилетней дочери с ножевыми ранениями. 14-летняя девушка и ее шестилетний брат убежали из дома к соседям.

Дочь убитых рассказала, что напал неизвестный, и подговорила брата молчать. Полиция полтора суток искала выдуманного убийцу, пока ребенок не решился рассказать правду.