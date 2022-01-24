24 Января 2022
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медики скорая помощь (2010) | Фото:medicpaket.ru

В Якутии объявлена "добровольная мобилизация" граждан с медицинским образованием

Из-за высокой нагрузки на первичное звено здравоохранения в Якутии начали привлекать к работе ученых и даже народных депутатов с медицинским образованием.

По данным республиканского оперштаба, в последние несколько дней нагрузка на поликлиники увеличилась "колоссально" и "превосходит нормативы в десятки раз".

"Для оперативного оказания помощи заболевшим объявляется добровольная мобилизация для тех, кто имеет высшее и среднее медицинское образование, и в настоящее время не работает по специальности, - сообщила вице-премьер Якутии Ольга Балабкина. - Доктора наук, профессора и другие специалисты высокой квалификации привлекаются для консультирования якутян по телефону. Для оказания первичной помощи призваны народные депутаты Якутии, имеющие медицинское образование".

Теги: якутия, мобилизация, поликлиника



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