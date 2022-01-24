24 Января 2022
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NYT: Байден может разместить дополнительные силы в Восточной Европе и Прибалтике

Американский президент Джо Байден рассматривает возможность развертывания тысяч военнослужащих в Восточной Европе, включая Прибалтику, а также военных кораблей и самолетов. Это станет серьезным изменением его сдержанной позиции в отношении Украины, пишет The New York Times.
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Предлогом, как всегда, является "российская угроза". На встрече в субботу, в резиденции президента в Кэмп-Дэвиде, высокопоставленные чиновники Пентагона представили Байдену несколько вариантов, которые позволят переместить американские силы гораздо ближе к границам России. Планируется отправить от 1 до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью увеличения этого числа в десять раз. Ожидается, что решение будет принято уже на этой неделе.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что варианты военного ответа уже лежат на столе. Байдену очень не хочется влезать на Украину так же, как США влезли 20 лет назад в Афганистан, но усиление в Восточной Европе - это именно то, что им нужно для давления на Россию.

"Это именно тот сценарий, которого хотел избежать господин Путин, видящий, как западный военный альянс подкрадывается все ближе и ближе к границам России", - пишет издание.

Обсуждения начались после того, как Госдеп разрешил всем членам семей сотрудников посольства США в Киеве покинуть Украину, сославшись на угрозу военных действий со стороны России. Также Вашингтону очень не понравилось "внезапное размещение российских войск в Белоруссии".

Ранее The New York Times сообщала, что российские дипломаты в ходе переговоров в Женеве намекнули на перемещение ядерных ракет поближе к США, если Запад не примет требования РФ о гарантиях безопасности.

Теги: США, Джо Байден, Прибалтика



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