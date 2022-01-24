ФАС возбудила дело на швейцарского производителя ИВЛ

В случае установления вины в совершении административного правонарушения компании грозит штраф.

"Антимонопольная служба запросила информацию в рамках антимонопольного дела по признакам координации действий официальных дистрибьюторов производителя при участии в госзакупках на поставку аппаратов ИВЛ. Однако швейцарская компания Hamilton Medical AG отказалась предоставить запрашиваемые сведения", - говорится в сообщении ведомства.





