В Британии опасаются, что Россия может cнизить поставки газа в Европу из-за санкций

Власти Великобритании опасаются, что Россия может сократить либо полностью прекратить поставки газа в Европу в ответ на введение Западом санкций из-за эскалации на Украине, пишет The Times.

По словам британского чиновника, хотя Британия почти не импортирует российский газ, но в случае сокращения поставок газа Россией она будет подвержена риску роста оптовых цен на топливо, сообщает Regnum.

Отмечается, что в случае ограничения поставок газа в Европу, Великобритания столкнется с рекордными ценами на газ и бензин.

Ранее сообщалось, что США обсуждают с союзниками вариант санкций, равнозначный полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае российского "вторжения" на Украину. Президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможность проводить операции с долларом.