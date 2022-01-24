24 Января 2022
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Политика За рубежом
Лондон, Англия, Великобритания (2017) | Фото: www.0564.ua

В Британии опасаются, что Россия может cнизить поставки газа в Европу из-за санкций

Власти Великобритании опасаются, что Россия может сократить либо полностью прекратить поставки газа в Европу в ответ на введение Западом санкций из-за эскалации на Украине, пишет The Times.

По словам британского чиновника, хотя Британия почти не импортирует российский газ, но в случае сокращения поставок газа Россией она будет подвержена риску роста оптовых цен на топливо, сообщает Regnum.

Отмечается, что в случае ограничения поставок газа в Европу, Великобритания столкнется с рекордными ценами на газ и бензин.

Ранее сообщалось, что США обсуждают с союзниками вариант санкций, равнозначный полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае российского "вторжения" на Украину. Президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможность проводить операции с долларом.

Теги: британия, россия, поставки газа



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