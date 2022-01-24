24 Января 2022
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Политика За рубежом
флаг, Китай, КНР (2016) | Фото:

Forbes: Китай скрывает смерти от ковида

Китай манипулирует ковидной статистикой, подверстывая ее под свою политику "нуля по ковиду", пишет Forbes.

Отмечается, что китайские власти снова ввели жесточайшие меры, включая блокировку целых городов. Миллионам человек фактически запрещено покидать свои дома. Это сказывается на экономической активности, и уже заметны свидетельства замедления темпов роста. При этом локальные вспышки ковида возникают одна за другой, а статистика ничего о них не говорит.

Китайские данные по ковиду изобилуют странностями, пробелами и аномалиями, отмечает автор. Некоторых нет вообще. Например, Китай не публикует данных об избыточной смертности, которая является стандартным показателем и который ООН считает предпочтительным для оценки ущерба популяции.

Вызывает большие сомнения то, что уровень смертности от ковида в Китае в в 30 раз ниже, чем в Южной Корее, в 50 раз - чем в Сингапуре, в 73 раза - чем в Новой Зеландии, притом что эти страны вводили жесткие меры сдерживания.

Самый большой пробел - это отсутствие статистики смертей от ковида с апреля 2020 года, то есть официально умерших от ковида нет уже почти два года. При этом в 2020 и 2021 гг. смертность превысила ожидаемую, исходя из тенденции последних лет (это и есть избыточная смертность). Темпы роста смертности в Китае ускорились в 6 раз за последние два года по сравнению с предыдущим десятилетием, что невозможно объяснить лишь старением населения, которое происходит намного медленнее.

В целом в Китае был почти миллион избыточных смертей, заключает автор, который подводит к тому, что эти смерти могут быть связаны с ковидом. Правда, для КНР это всего около 5% роста смертности. Во многих странах он намного больше.

Теги: китай, ковид, статистика



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