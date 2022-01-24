24 Января 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
ПГНИУ, эмблема (2017) | Фото: wikimedia.org

В ПГНИУ студенты первых и выпускных курсов вернулись к очному обучению

С сегодняшнего дня в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) к очному обучению вернулись студенты первых и выпускных курсов бакалавриата и специалитета, а также первокурсники колледжа профессионального образования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Магистранты ПГНИУ будут учиться в смешанном формате. Для каждой учебной группы будет установлен индивидуальный формат обучения.

С 31 января вуз планирует выйти преимущественно на очное обучение.

Для сохранения здоровья студентов и сотрудников вуза ПГНИУ, на входах в корпуса ежедневно проводится термометрия. Университет обеспечивает все необходимые санэпидемиологические меры: установлены рециркуляторы и санитайзеры, организована влажная уборка поверхностей.

Напомним, что пермский госуниверситет не выходил с "дистанционки" с момента трагедии. 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало.

Изначально университет был закрыт для посещения из-за следственных действий, потом - из-за осложнения ситуации с коронавирусной инфекцией. Как долго вуз проработает в очном формате в этот раз - неизвестно, число заболевших коронавирусом в Пермском крае продолжает стремительно расти.

Теги: ПГНИУ, студенты, очное обучение



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