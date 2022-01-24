В Челябинской области за сутки 99 школьников заболели коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки у 622 человек выявили COVID-19, в том числе у 99 школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

За время пандемии коронавирусом заразились 154 тыс. 962 человек. В настоящий момент болеют 4 тыс. 34 жителя.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло шесть человек.

Напомним, в Челябинской области ожидают роста заболеваемости коронавирусом среди детей из-за омикрон-штамма.