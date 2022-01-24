"Тинькофф" изменил правила начисления кэшбэка
"Тинькофф" изменил правила начисления кэшбэка. С 1 февраля кэшбэк в 1% перестанет начисляться в формате "по умолчанию" для владельцев карт Tinkoff Black. Однако кэшбэк на все покупки больше 100 рублей в размере 1% можно будет выбрать в качестве четвертой, дополнительной категории в качестве кэшбэка на месяц.
В банке считают, что изменения условий даст клиентам больше возможностей для выбора: они смогут выбрать для начисления повышенного кэшбэка четыре категории.