24 Января 2022
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Банковские карты ВТБ, Тинькофф, Сбербанк. (2020) | Фото: Накануне.RU

"Тинькофф" изменил правила начисления кэшбэка

"Тинькофф" изменил правила начисления кэшбэка. С 1 февраля кэшбэк в 1% перестанет начисляться в формате "по умолчанию" для владельцев карт Tinkoff Black. Однако кэшбэк на все покупки больше 100 рублей в размере 1% можно будет выбрать в качестве четвертой, дополнительной категории в качестве кэшбэка на месяц.

В банке считают, что изменения условий даст клиентам больше возможностей для выбора: они смогут выбрать для начисления повышенного кэшбэка четыре категории.

Теги: тинькофф, кэшбэк, начисление



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