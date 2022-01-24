Первая партия "Спутника М" прибыла в Свердловскую область

Первая партия детской вакцины "Спутник М" успешно доставлена на территорию Свердловской области. Об этом в своем Instagram рассказал глава региона Евгений Куйвашев. Он также сообщил, что все 2,4 тыс. доз препарата областной минздрав уже распределяет по детским больницам.



"Спутник М" — зарегистрированная отечественная вакцина для подростков в возрасте от 12 лет. Это аналог уже всем нам хорошо известного "Спутника V". Но его концентрация снижена в 5 раз. Прививку нужно будет ставить также в два этапа. Вакцинация подростков — абсолютно добровольная. Проводиться она будет с согласия родителей. Знаю, что еще до поступления вакцины некоторые школы в области заранее готовились, проводили опросы. И многие уже дали свое согласие, понимая, что важно защитить от опасного вируса не только себя, но и своих детей", - написал губернатор.

Напомним, что ранее замгубернатора Павел Креков уже сообщал о поставке препарата. Он также заверил, что поступившая вакцина уже доказала свою безопасность, пройдя удлиненный срок проверки на достаточно большом количестве испытуемых. Никаких отклонений после вакцинации зафиксировано не было. Более того, "несмотря на многочисленные фейки и разного рода вбросы", эффективность вакцинации была доказана, о чем, по словам Крекова, также заявляют и медики.

На данный момент только в Екатеринбурге насчитывается около 60 тыс. подростков от 12 до 17 лет. Именно с уральской столицы и начнется детская вакцинация, после чего перейдет в Каменск-Уральский и Нижний Тагил. Вице-губернатор отметил, что у многих школьников может быть медотвод, а часть из них или их родителей откажется от прививки. Именно поэтому пока точно нельзя сказать, сколько именно доз препарата необходимо региону.