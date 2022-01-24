Россиян предупредили о росте цен на яйца и мясо бройлеров

Яйца и мясо бройлеров подорожают из-за ограничений Россельхознадзора уже к концу января, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее ведомство ввело запрет на ввоз инкубационных яиц из некоторых регионов Германии, Нидерландов и Франции, где фиксируют вспышки птичьего гриппа. Сложившаяся ситуация создала дефицит яиц на рынке и их подорожание с 20 до 40 рублей за штуку.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев полагает, что мясо птицы также подорожает. По его словам, нехватка и увеличение стоимости яиц вынудит птицефабрики закупать продукцию у непроверенных поставщиков, что грозит занесением болезней, снижением сохранности птицы, а в конечном итоге - ростом себестоимости.

В "Траст-Птицеводческие активах" считают, что тушка бройлеров в магазинах может подорожать к концу января на 6—8 рублей за один килограмм.

Как сообщало Накануне.RU, ученые из Уральского государственного экономического университета, Международной академии аграрного образования и ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии назвали причины скачкообразного роста цен на продовольствие в России. Согласно их исследованию, на двузначные показатели инфляции в этом сегменте прежде всего повлияла монополизация агропромышленной отрасли крупнейшими холдингами.