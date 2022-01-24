24 Января 2022
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Общество Челябинская область
контрольно-счетная палата, конкурс, Юрий Уткин, пермская городская дума (2017) | Фото: дума Перми

Аудиторы проверят расходы минимущества Челябинской области

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит региональное министерство имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Аудиторы проверят целевое использование бюджетных средств на оплату товаров, работ и услуг, а также расходы на оплату труда. Кроме того, будет дана оценка полноты осуществления полномочий минимущества в отношении подведомственных учреждений.

Также контрольные мероприятия пройдут в Центре организации закупок Челябинской области и ОГБУ "Государственная кадастровая оценка по Челябинской области".

Теги: КСП, проверка, расходы,



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