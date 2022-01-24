В Екатеринбурге появится каменный Атлант, держащий на плечах небоскреб

В уральской столице в ближайшее время появится новый туристический объект, символизирующий коллективный труд. В честь празднования Дня строителя 2022 года рядом со знаковым для строительства объектом, будет возвышаться шестиметровая скульптура Атланта, держащего на своих плечах светящийся небоскреб. При этом место для расположения скульптурной композиции предлагают выбрать самим горожанам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СРО "Уральское объединение строителей" и СРО "Лига проектных организаций", название "Атланты стройки" уже получило патент, а в администрацию Екатеринбурга уже поступили первые заявки для выбора места установки. Обрамление интерактивной скульптуры будет иметь два отпечатка ладоней, коснувшись которых можно зажечь свет в окнах небоскреба. Осветить здание можно только в паре с другим человеком – расстояние от одного каменного постамента до другого будет составлять шесть метров. Таким образом "Атланты стройки" будет символизировать коллективный труд, силу и мощь строителей.

"Мы уже создавали знаковые объекты в Екатеринбурге – первую аллею строителей на ул. Шейнкмана, официальный объект, занесенный в карты города, туристический маршрут "Живые дома Урала", единственная в России экскурсия по истории строительства. Скульптура также посвящена строителям – в жизни и профессии. Тем, кто ежедневно на строительных площадках показывает чудеса командной работы. Тем, кто не является строителем по профессии, но трудится вместе с командой над воплощением своей коллективной мечты – создание семьи, коллектива единомышленников и т.п. Каждый желающий может прийти к Атланту, загадать желание, и если получится включить свет, то мечты исполнятся", – комментирует Сергей Ренжин, генеральный директор СРО "Уральское объединение строителей" и "Лиги проектных организаций".

Предложить свое место для расположения интерактивной скульптуры можно с 24 января по 5 февраля 2022 года, после чего администрация, совместно с создателями "Атлантов", сформируют карту локаций для открытого народного голосования за выбор наилучшего места.

Предложения с фото места, координатами, названием улицы и номером дома принимаются в WhatsApp на телефонный номер +7-982-738-4832 или в сообществе "Атланты стройки" в ВКонтакте и Facebook. Там же горожане могут проголосовать за уже имеющиеся предложения: рядом с "Космосом" или Дворцом молодежи.