Весенний семестр в УрФУ начнется в очном формате

Весенний семестр в Уральском федеральном университете начнется с 14 февраля в очном формате.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, соответствующий приказ уже подписан. Для лекций в расписании будут выделены отдельные дни, где возможно, занятия будут проводиться в гибридном формате.

Оснащение аудиторий специальным оборудованием будет продолжено. Физкультура будет проводиться очно и преимущественно на улице, госэкзамены и защиты дипломов – также очно.

"Иностранным студентам без возможности приехать – дистант и отдельное расписание. Масочный режим и соблюдение дистанции остаются обязательными", - добавили в вузе.

Напомним, что за последнее время заболеваемость ковидом на Среднем Урале ускорилась.