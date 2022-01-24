Весенний семестр в УрФУ начнется в очном формате
Весенний семестр в Уральском федеральном университете начнется с 14 февраля в очном формате.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, соответствующий приказ уже подписан. Для лекций в расписании будут выделены отдельные дни, где возможно, занятия будут проводиться в гибридном формате.
Оснащение аудиторий специальным оборудованием будет продолжено. Физкультура будет проводиться очно и преимущественно на улице, госэкзамены и защиты дипломов – также очно.
"Иностранным студентам без возможности приехать – дистант и отдельное расписание. Масочный режим и соблюдение дистанции остаются обязательными", - добавили в вузе.
Напомним, что за последнее время заболеваемость ковидом на Среднем Урале ускорилась.