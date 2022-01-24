24 Января 2022
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студенты УрФУ на лекции (2020) | Фото: Накануне.RU

Весенний семестр в УрФУ начнется в очном формате

Весенний семестр в Уральском федеральном университете начнется с 14 февраля в очном формате.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, соответствующий приказ уже подписан. Для лекций в расписании будут выделены отдельные дни, где возможно, занятия будут проводиться в гибридном формате.

Оснащение аудиторий специальным оборудованием будет продолжено. Физкультура будет проводиться очно и преимущественно на улице, госэкзамены и защиты дипломов – также очно.

"Иностранным студентам без возможности приехать – дистант и отдельное расписание. Масочный режим и соблюдение дистанции остаются обязательными", - добавили в вузе.

Напомним, что за последнее время заболеваемость ковидом на Среднем Урале ускорилась.

Теги: УрФУ, семестр, ковид, вуз



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