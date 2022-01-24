24 Января 2022
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Алма-Ата, флаг Казахстана (2016) | Фото: Накануне.RU

В Алма-Ате начинают выплачивать компенсации пострадавшим в ходе беспорядков

Власти Алма-Аты сегодня начнут выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим в ходе беспорядков, сообщил заместитель акима города Ильяс Усеров.

Всего выплаты могут получить 603 человека, большинство из них – сотрудники правоохранительных органов.

По данным Zakon.kz, получившие травмы в тяжелой степени получат 2 млн тенге (около 350 тыс. руб.), средней степени тяжести – по 1 млн тенге, легкой степени – 500 тыс. тенге.

Также по 100 тыс. тенге получат сотрудники полиции, служб спасения и медики, работавшие в период режима ЧС (всего около 9 тыс. человек).

Кроме того, департамент полиции получит порядка 200 млн тенге в качестве компенсации за пострадавший автотранспорт (эта сумма может быть увеличена).

Теги: алма-ата, беспорядки, компенсации



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