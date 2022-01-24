В Югре глава депздрава ревакцинировался "Спутником лайт"

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский прошёл ревакцинацию от коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вот и подошло время ревакцинации от ковида. Шесть месяцев после болезни пролетели очень быстро. При выборе препарата прислушался к рекомендации Владимира Гущина. Поскольку не попадаю в группу риска ни по возрасту, ни по своим диагнозам, выбрал для ревакцинации "Спутник Лайт". Для тех, кто попадает в группу риска, Владимир Алексеевич рекомендует "Спутник V". Пункты вакцинации работают семь дней в неделю. Воскресенье – очень удобный день сделать прививку", - написал Добровольский в своём Instagram.

Напомним, 20 января в округе официально подтверждены два первых случая инфицирования "омикроном".