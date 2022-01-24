Во Владивостоке из-за сообщений о минировании эвакуировали более 50 школ и один вуз

Школы Владивостока утром 24 января получили сообщения об угрозе минирования.

Как сообщается в местных телеграм-каналах, дети с начала первых уроков стали звонить родителям с просьбой забрать их из школы.

По последним данным, было "заминировано" 56 школ. Полиция проверила учебные заведения, все сообщения оказались ложными.

Также сообщается о "минировании" Морского государственного университета имени Невельского, студенты и преподаватели эвакуированы.

Как пишет Regnum, на Сахалине сообщения о заложенных взрывных устройствах вновь поступили в образовательные учреждения Корсакова. Эвакуированы несколько школ и детских садов.

Напомним, последние недели в разных регионах России анонимы "минируют" учебные заведения. Ни в одном случае взрывных устройств найдено не было. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поручив провести проверки.

Ранее в Красноярске задержали группу школьников, которые подозреваются в отправке сообщений о лжеминировании. Кроме того, в Тюмени задержан школьник, который сообщал о "минированиях" в школах.