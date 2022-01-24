24 Января 2022
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Общество В России
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

В двух десятках российских регионов ужесточаются антиковидные ограничения

Два десятка российских регионов с понедельника, 24 января, вводят новые антиковидные ограничения, подсчитал ТАСС. В основном речь идет о переводе сотрудников на удаленный режим работы, также отменяются массовые мероприятия, кое-где ограничивается работа общепита.

Так, например, в Ямало-Ненецком автономном округе с 24 января по 15 февраля запрещено проведение массовых мероприятий, а по 6 февраля еще и все госуслуги будут предоставляться только по предварительной записи. Половину штата работодателям рекомендовано перевести на удаленку. Также до 6 февраля закрываются детские сады, школы (с 1 по 8 классы) и колледжи переводятся на дистант.

Теги: ограничения, регионы, дистанционка



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