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Происшествия Свердловская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге будут судить водителя трамвая, зажавшего кондуктора между движущимися вагонами

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении водителя трамвая из Екатеринбурга, обвиняемого в причинении тяжкого вреда местному кондуктору по неосторожности.

Напомним, что инцидент произошел 13 июля прошлого года около 9.18 на ВИЗе. Кондуктор вышла из транспорта, чтобы попросить проехать соседний вагон вперед. Трамвай тронулся, когда пострадавшая еще не успела войти в транспорт, в результате чего была зажата с двух сторон и сбита вторым поворачивающим вагоном.

"Перед началом движения водитель 18-го маршрута знал, что справа от его транспортного средства находится кондуктор другого трамвая, в связи с чем в условиях светлого времени суток должен был оценить дорожную ситуацию, избрав при прохождении его трамвая по кривому участку пути на станции "ВИЗ" скорость движения, обеспечивающую ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства с учетом его особенности – выноса кузова вагона трамвая. Проявив преступную небрежность, водитель не убедился в том, что боковой интервал с учетом выноса кузова вагона трамвая позволит ему безопасно проехать данный участок, не предпринял мер к снижению скорости, в результате чего кузовом вагона допустил наезд на женщину-кондуктора, прижав ее вагоном к стоящему второму трамваю", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения прокуратуры.

В результате ДТП, кондуктор была госпитализирована в Областную больницу № 1, где ей диагностировали перелом костей таза, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовное дело будет рассматриваться в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

Теги: Екатеринбург, вагон, кондуктор, водитель, трамвай



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