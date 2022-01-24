24 Января 2022
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Политика За рубежом
антиковидные протесты в Бельгии (2022) | Фото: t.me/JackDawkins, скриншот видео

В Брюсселе "антиковидная" демонстрация закончилась столкновениями с полицией

В воскресенье в Брюсселе полиция разогнала демонстрацию против антиковидных мер правительства. Акция протеста была организована организацией Europeans United, председатель которой Том Мирт объяснил, что выступает против "недемократического" подхода к реализации мер по сдерживанию распространения коронавируса. Он заявил, что в демонстрации приняли участие сто тысяч человек, полиция сообщает о "нескольких десятках тысяч" участников.

The Brusseles Times пишет, что шествие от Северного вокзала до парка Пятидесятилетия было мирным, и только около 14:00 в парке группа демонстрантов столкнулась с полицией, применившей водомёты и слезоточивый газ.

Как сообщает издание, это уже пятая демонстрация против политики в отношении Covid-19, прошедшая за последние два месяца в столице Бельгии.

Нынешнее шествие завершилось масштабными беспорядками — были уничтожены машины, припаркованные в центре Брюсселя, повреждены несколько зданий. Среди прочего были разбиты окна офиса Европейской службы внешних действий — органа, исполняющего функции Министерства иностранных дел на уровне Евросоюза.

Теги: Брюссель, Бельгия, ковид, демонстрация, Евросоюз



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