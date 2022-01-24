24 Января 2022
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турист чемодан (2016) | Фото: vk.com

Половина российских туристов готова поехать в "вакцинный" тур за границу

Около половины российских туристов хотят отправиться за границу, чтобы там привиться вакциной, одобренной Евросоюзом или Всемирной организацией здравоохранения, передает РИА Новости со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

На первом месте по популярности у "вакцинных" туристов Турция (21,5%), далее - Хорватия (11,7%), также россияне не против привиться в Армении или Сербии. В среднем за тур они готовы отдать 40 тыс. руб.

В России вопрос о вакцинации иностранными препаратами до сих пор не решен, власти открыто говорят только о взаимном признании вакцин.  

Теги: вакцинный туризм, россияне, иностранная вакцина



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