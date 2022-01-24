Абсолютный антирекорд. В Свердловской области выявили свыше 1,2 тысячи covid-зараженных

Впервые за весь период пандемии на территории Свердловской области зафиксировано суточное число зараженных, превышающее 1 тысячу. Накануне статистика зараженных постепенно начала расти и уже в выходные превысила 800 случаев, однако сегодня в местном оперштабе Накануне.RU подтвердили 1 тыс. 202 случая заболевания.

Таким образом, общее число зафиксированных случаев приравнивается к 211 тыс. 712. 337 человек находятся в тяжелом состоянии: из них 171 в реанимации, а 136 подключены к аппаратам ИВЛ.

За день также была зарегистрирована смерть 21 пациента, что увеличивает печальную статистику до 9 тыс. 906 случаев. Из медучреждений накануне выписали 862 человека. Таким образом, общее число выписанных достигло 186 тыс. 540.

Напомним, на прошлой неделе замгубернатора региона Павел Креков заявил, что штамм "омикрон" постепенно распространяется по Свердловской области и вскоре вытеснит преобладающий в регионе штамм "дельта". Так в тот же день - 20 января в регионе было подтверждено 13 случаев "омикрона". Креков добавил, что начиная с февраля бригадам "скорой помощи" будут выдавать экспресс-тесты на коронавирус, благодаря которым заражение можно будет подтвердить на месте и сразу же выдать необходимые препараты. Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Галина Борисевич также рассказала об алгоритме действий при появлении симптомов нового штамма коронавируса "омикрон".

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев считает, что россияне успешно преодолеют пандемию коронавируса, хотя не так давно и заявлял, что пятая волна COVID-19 будет сильнее предыдущих.