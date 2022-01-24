В Челябинске возбудили дело по факту загрязнения стоками Шершневского водохранилища

В Челябинске сточные воды попали в Шершневское водохранилище из-за аварии на насосной станции. По данному факту возбуждено административное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Авария произошла на насосной станции "ЮжУралВодоканала". Авария устранили, идет ликвидация последствий.

"Объем попадания незначительный, так как факт аварии был выявлен оперативно", - отметили в ведомстве.

По данному факту проводится административное расследование, виновные будут привлечены к ответственности. Также проверку проводит прокуратура.