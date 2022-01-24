24 Января 2022
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Политика За рубежом
(2017) | Фото: Getty Images

Госдеп распорядился эвакуировать дипломатов США с Украины

Госдеп США распорядился о начале добровольного отъезда из Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов их семей. Распоряжение дано из-за "сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России", говорится в заявлении ведомства.

Эвакуация начнется 24 января. Отмечается, что посольство США продолжит работу, несмотря на отъезд некоторых сотрудников.

Вашингтон также призвал американцев, которые находятся на Украине, уехать из страны уже сейчас, используя коммерческие рейсы, либо частные транспортные средства, пишет Regnum.

Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщила, что Россия планирует эвакуировать из Украины дипломатов в двух российских консульствах. Ожидается, что уедут 30 человек из Киева и консульства во Львове.

По данным чиновника, 5 января 18 человек покинули страну, в основном это дети и жены российских дипломатов.

Теги: дипломаты сша, украина, госдеп



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