В Екатеринбурге суд на три месяца закрыл кафе из-за антисанитарии

В Екатеринбурге на три месяца приостановлена деятельность кафе "Навруз" в Пионерском микрорайоне.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в заведении было обнаружено множество нарушений. Проверка показала, что каждое из помещений нуждается в текущей и генеральной уборке: обнаружены грязный пол, стены, грязь и скопление жира на стенах и оборудовании.

В помещении горячего цеха лежали личные вещи сотрудников (уличная обувь, одежда). Также был выявлен ряд других нарушений в технологии хранения и приготовления продуктов питания.

В связи с тем, что данные нарушения несут угрозу жизни и здоровью посетителей точки общественного питания, суд приостановил деятельность кафе на 90 суток. Судебные приставы Кировского отделения Екатеринбурга незамедлительно выехали в адрес организации и опечатали входные группы в помещение, предупредив руководителя кафе об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.