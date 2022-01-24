В Екатеринбурге суд на три месяца закрыл кафе из-за антисанитарии

24 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Екатеринбург, кафе &quot;Перекресток&quot;, антисанитария, закрытие (2017) | Фото: Прокуратура Свердловской области

В Екатеринбурге суд на три месяца закрыл кафе из-за антисанитарии

В Екатеринбурге на три месяца приостановлена деятельность кафе "Навруз" в Пионерском микрорайоне.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в заведении было обнаружено множество нарушений. Проверка показала, что каждое из помещений нуждается в текущей и генеральной уборке: обнаружены грязный пол, стены, грязь и скопление жира на стенах и оборудовании.

В помещении горячего цеха лежали личные вещи сотрудников (уличная обувь, одежда). Также был выявлен ряд других нарушений в технологии хранения и приготовления продуктов питания.

В связи с тем, что данные нарушения несут угрозу жизни и здоровью посетителей точки общественного питания, суд приостановил деятельность кафе на 90 суток. Судебные приставы Кировского отделения Екатеринбурга незамедлительно выехали в адрес организации и опечатали входные группы в помещение, предупредив руководителя кафе об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Теги: кафе, приставы, суд, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 1163

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Стоимость samsung galaxy s9 характеристики с гарантией в интернет-магазине www.mvideo.ru