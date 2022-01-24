В Москве огласят приговор бойцам спецназа за хищение 136,5 млн рублей у бизнесмена

24 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Центральный ФО В России Москва
Фемида, богиня правосудия (2015) | Фото: marvel.joyreactor.cc

В Москве огласят приговор бойцам спецназа за хищение 136,5 млн рублей у бизнесмена

Гарнизонный военный суд в Москве огласит приговор в отношении обвиняемых по уголовному делу о разбойном нападении с участием бывших сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России.

На скамье подсудимых находятся уволенные из спецслужб майор ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения "Альфа" капитан Роман Оболенский, сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения "Вымпел" Дмитрий Капышкин, старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев, сотрудник управления "К" ФСБ старший лейтенант Артур Власов, сотрудник московского УФНС Дмитрий Чиквин и Дмитрий Казанцев, который является безработным.

Предполагаемый заказчик нападения - бизнесмен Борис Караматов. Он незаконно осуществлявший конвертацию валюты. Николай Стефу и Артур Дзуцев объявлены в розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка "Металлург" на предпринимателя Александра Юмаранова, которого сопровождали четыре человека. Злоумышленники похитили у него 136,5 млн руб.

Фигуранты дела в рамках расследования почти все полностью или частично признали свою причастность к преступлению. Позднее в суде Чиквин заявил, что вину не признает.

Прокуратура просит военный суд приговорить фигурантов уголовного дела к срокам от восьми до 12 лет колонии строгого режима и оштрафовать их. Кроме того, с обвиняемых попросили взыскать в пользу потерпевшего 97 миллионов рублей

Теги: хищение, ФСБ, спецназ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.10.2021 09:16 Мск Для налетчиков из ФСБ, укравших 136 млн рублей, запросили от 8 до 12 лет
Ранее 03.06.2020 08:43 Мск Обвиняемых в разбое сотрудников ФСБ уволили из спецслужб
Ранее 29.05.2020 08:30 Мск Военный суд рассмотрит дело о разбое с участием сотрудников ФСБ
Ранее 05.08.2019 07:56 Мск Арестован организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ
Ранее 30.07.2019 13:32 Мск Дело "банды ФСБ": дед одного из фигурантов при обыске отдал более миллиона рублей
Ранее 25.07.2019 13:52 Мск Арестованные за разбой сотрудники ФСБ 136 миллионов рублей поровну делить не стали
Ранее 25.07.2019 12:54 Мск Суд не отпустил из СИЗО фигуранта дела "банды ФСБ"
Ранее 19.07.2019 14:29 Мск Один из фигурантов дела "банды ФСБ" оказался налоговиком
Ранее 17.07.2019 20:27 Мск Еще трое сотрудников ФСБ признали вину в разбое
Ранее 17.07.2019 13:43 Мск Сотрудник управления "К" ФСБ полностью признал вину в разбое
Ранее 15.07.2019 14:20 Мск Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" уволен
Ранее 12.07.2019 15:33 Мск Дело о налетчиках из ФСБ: организатор нападения сбежал вместе с основной частью денег
Ранее 12.07.2019 10:06 Мск СМИ: Восемь офицеров из "банды ФСБ" не вернулись из командировки на Кавказ
Ранее 09.07.2019 16:01 Мск Число сотрудников ФСБ, проходящих по делу о разбое, возросло до 15
Ранее 07.07.2019 09:53 Мск "В системе сыпется всё". "Банда ФСБ" занималась разбоем во время обысков
Ранее 05.07.2019 21:27 Мск СМИ: суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое в Москве
Ранее 05.07.2019 15:07 Мск По делу о хищении 100 млн рублей у банка задержали сотрудников "Альфы", "Вымпела" и управления "К" ФСБ


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 1158

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети