В Москве огласят приговор бойцам спецназа за хищение 136,5 млн рублей у бизнесмена

Гарнизонный военный суд в Москве огласит приговор в отношении обвиняемых по уголовному делу о разбойном нападении с участием бывших сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России.

На скамье подсудимых находятся уволенные из спецслужб майор ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения "Альфа" капитан Роман Оболенский, сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения "Вымпел" Дмитрий Капышкин, старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев, сотрудник управления "К" ФСБ старший лейтенант Артур Власов, сотрудник московского УФНС Дмитрий Чиквин и Дмитрий Казанцев, который является безработным.

Предполагаемый заказчик нападения - бизнесмен Борис Караматов. Он незаконно осуществлявший конвертацию валюты. Николай Стефу и Артур Дзуцев объявлены в розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка "Металлург" на предпринимателя Александра Юмаранова, которого сопровождали четыре человека. Злоумышленники похитили у него 136,5 млн руб.

Фигуранты дела в рамках расследования почти все полностью или частично признали свою причастность к преступлению. Позднее в суде Чиквин заявил, что вину не признает.

Прокуратура просит военный суд приговорить фигурантов уголовного дела к срокам от восьми до 12 лет колонии строгого режима и оштрафовать их. Кроме того, с обвиняемых попросили взыскать в пользу потерпевшего 97 миллионов рублей