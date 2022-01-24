Минпромторг хочет помочь малоимущим россиянам товарами

Российские власти намерены рассмотреть адресную помощь малообеспеченным семьям для приобретения отечественной детской продукции.

Министерство промышленности и торговли готово обсудить проект с правительством РФ. Об этом идет речь в материалах ведомства, которые подготовили к правительственному часу в Госдуме в конце 2021 года. Их подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он привел в пример "Пушкинскую карту" для школьников и студентов, которая реализуется в стране с 2021 года.

Как считают в Ассоциации производителей индустрии детских товаров, людям необходимо 10 тыс. руб. в месяц на такую продукцию. По словам экспертов, семьи с детьми — самая уязвимая категория и любая помощь будет для них актуальной.

Мантуров также отметил, что в таких категориях, как одежда, обувь, спортивные товары, большая часть потребления приходится на зарубежную продукцию. Как правило, речь идет о китайских товарах, пишут "Известия".

Напомним, ЦБ РФ предложил создать новый для страны тип банковского депозита — специально для малоимущих людей. Такой вклад может быть у человека только один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции.