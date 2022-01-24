Налог на вклады затронет россиян с меньшими сбережениями

Налог на доходы с банковских вкладов россиян, который изначально позиционировался как налог на вклады свыше 1 млн руб., по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с меньшей суммой, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тыс. руб.

Это стало возможно из-за удвоения за год ключевой ставки Банка России и одновременного роста ставок по депозитам. Согласно законодательству, налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки регулятора на начало года (4,25%) на 1 млн руб.

По словам экспертов, по факту по итогам 2021 года обязанность по уплате налога может возникнуть и по депозитам с суммой от 700 тыс. руб. Например, вкладчик с начальной суммой 710 тыс. руб., имевший единственный вклад с начала года со ставкой 4,5%, а в августе переложивший деньги под более высокий процент (8%), когда на рынке появились такие промовклады, мог заработать за год 42,85 тыс. руб. Это означает, что ему придется заплатить налог 13% с 350 руб., или 45,5 руб.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы, облагаться налогом будет разница между доходами по депозитам и 42,5 тыс. руб. (размер налогового вычета на 2021 год). Отмечается, что налогоплательщик может иметь и множество небольших вкладов, процентные выплаты по которым суммарно превысят размер необлагаемого процентного дохода, РБК.

С 1 января 2021 года доходы россиян по вкладам облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. Поправка в законодательство была внесена правительством по инициативе президента России Владимира Путина. Он озвучил ее в пакете с "антивирусными мерами", но заметил, что новелла начнет действовать с 2022 года.

Как сообщалось ранее, в ряде финансовых учреждений вклад можно открыть под 9% годовых. Отметим, что на фоне волатильности на фондовом рынке россияне возвращают деньги с брокерских счетов на банковские депозиты.