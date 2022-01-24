24 Января 2022
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Экономика В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

Стало известно, куда ВЭБ вложил пенсионные накопления россиян

ВЭБ.РФ впервые раскрыл отраслевую структуру инвестиций пенсионных накоплений 38 млн граждан России.

ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд.

Половина от общего расширенного портфеля или более 1 трлн руб. приходится на корпоративные облигации. Больше всего пенсионных накоплений вложено в бумаги компаний транспортной отрасли и строительства дорог, нефтегазового сектора, электроэнергетики, а также финансовой сферы.

Оставшиеся средства вложены в государственные облигации и депозиты.

При этом по итогам 2021 года доходность расширенного портфеля впервые с 2014 года оказалась ниже инфляции - 4,66%. Как объяснили в ВЭБе, это связано с переоценкой облигаций из-за высокого роста цен.

Эксперты с этим соглашаются и прогнозируют, что доходность госуправляющего будет близка к среднерыночной, пишут "Известия".

Напомним, менее 8% граждан России регулярно откладывают средства на будущую пенсию, направляя на эти цели в среднем 7,4 тыс. руб. в месяц.

Как говорится в исследовании СберНПФ, по мере приближения к выходу на заслуженный отдых число таких россиян и суммы накоплений увеличиваются. По словам экспертов, при этом подавляющая часть не пользуется услугами НПФ, предпочитая традиционные банковские депозиты и хранение наличных дома.

Теги: ВЭБ, пенсия, НПФ



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