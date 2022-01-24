24 Января 2022
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мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

В Омской области задержаны подростки по подозрению в убийстве семьи

Правоохранительные органы Омской области задержали двух подростков, которые подозреваются в убийстве семьи из трех человек, в том числе — десятилетнего ребенка.

По данным управления Следственного комитета региона, убийство произошло в доме в селе Юрьевка. 22 января там обнаружили тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их десятилетней дочери с ножевыми ранениями. 14-летняя девочка и ее шестилетний брат — убежали из дома к соседям.

Полицейские задержали 17-летнего парня и 14-летную девочку, которая является дочерью погибшей. Девочка рассказала своему парню про отчима, который якобы приставал к ней, после чего молодой человек решил убить мужчину, сообщает РБК.

Теги: убийство, семья, подростки



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