СМИ: ФНС России выявила злоупотребления у инспекторов при вызовах налогоплательщиков

Федеральная налоговая служба России призвала свои подразделения прекратить злоупотреблять правом вызова налогоплательщика.

Центральный аппарат выпустил два письма для инспекторов. Из них следует, что недопустим вызов налогоплательщика без веских оснований. Также ФНС указывает на распространенные нарушения и ошибки, которые допускают налоговики.

Так, нередко проверяющие требуют явиться в инспекцию, чтобы предоставить документы, уточнить декларации, исправить ошибки в отчетности. Как отмечает служба, для этого не обязательно вызывать в налоговую, достаточно дистанционно запросить документы, пишут "Ведомости".

Ранее Федеральная налоговая служба России рекомендовала крупным заказчикам услуг вносить в договоры с подрядчиками так называемую налоговую оговорку – специальные условия, где они обязуются друг перед другом исполнять налоговое законодательство.