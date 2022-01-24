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Политика СЗФО В России Санкт-Петербург
Коллаж, Александр Беглов, уборка снега в Санкт-Петербурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Беглов отреагировал на песни из-за некачественной уборки снега в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал появление песен с критикой властей за плохую уборку от снега и мусора.

Он призвал не ругать город и обратил внимание на то, что матерные частушки никогда не были преобладающим жанром в культурной столице РФ.

"Ругайте меня сколько хотите, главное – город не ругайте. Конструктивная критика принимается с благодарностью, а все остальное – это уже культура других людей. Пишут – пусть пишут, пусть поют – это их дело. Каждый зарабатывает на жизнь, как может", - сказал Беглов в эфире телеканала "78".

Напомним, музыкант Сергей Шнуров снял клип "Пока так", в котором прямо и с использованием ненормативной лексики указал губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову на проблемы, которые появились в городе при его правлении – невывезенные помойки, кишащие крысами и горы неубранного снега.

Видео снимали на фоне мусорных контейнеров.

Социолог Максим Шугалей назвал происходящее в городе на Неве "бардаком". Так известный социолог прокомментировал постоянные смены вице-губернаторов, руководителей комитетов, ведомств и глав районов в Санкт-Петербурге.

Теги: Беглов, Шнуров, снег, мусор, Санкт-Петербург



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