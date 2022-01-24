Эксперт: "Спутник V" вырабатывает больше антител от "омикрона", чем западные препараты

Вакцина против COVID-19 "Спутник V" российского производства в силу своей конфигурации обеспечивает иммунный ответ на разновидность вируса "омикрон" лучше, чем ее западные аналоги.

Как сообщил на своем YouTube-канале профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова, западные вакцины формируют иммунный ответ лишь в случае, если S-белок находится в конфигурации "перед слиянием". "Антитела могут вырабатываться только на нее", - пояснила эксперт.

В конфигурацию "Спутник V" такие изменения внесены не были, а потому антиген "продолжает переходить из одной конформации в другую".

Полная вакцинация "Спутником V" дает в 2,1 раза более высокий уровень нейтрализующих антител к штамму коронавируса "омикрон", чем введение двух доз вакцины Pfizer, показало исследование итальянского института имени Спалланцани и ученых центра имени Гамалеи.