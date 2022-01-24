Беглов: Рынок услуг по уборке Петербурга - "полукриминальный"

Власти Санкт-Петербурга создают собственную структуру для уборки улиц города, так как рынок таких услуг не справляется с этой задачей.

Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. По его словам, рынок услуг по уборке Петербурга - полукриминальный. "Огромное количество субподрядных организаций, большое количество управляющих компаний, разных других структур, которые отвечают за уборку города", - сообщил он.

По его словам, реформируя систему уборки, власти "начали срывать маски с полукриминальных структур, которые десятилетиями присасывались к бюджету города", заявил губернатор в эфире телеканала "78".

Как сообщалось ранее, несостоятельность Смольного в решении существующих проблем привела к ситуации, когда объем критики в адрес губернатора Александра Беглова занимает значительную часть медиапространства. Ряд источников также увидели заинтересованность СМИ, связанную с предпринимателем Евгением Пригожиным.