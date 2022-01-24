Толчинский и Бурдасов не вошли в состав сборной на Олимпиаду

Нападающие Сергей Толчинский и Антон Бурдасов не вошли в состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине.

Как сообщил главный тренер национальной команды Алексей Жамнов, это произошло потому, что им не нашлось места в первых двух звеньях.

"Нам нужно создать боевую команду, чтобы был баланс. Толчинский играет в первом-втором звене, мы не видим места. Та же самая ситуация, что и с Бурдасовым. Плюс, если говорить честно, не впечатлила его игра на Кубке Первого канала", - заявил Жамнов, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, не попавший в олимпийскую команду биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира.