24 Января 2022
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Олимпийские кольца, Олимпийские игры (2017) | Фото: biathlonspb.ru

Толчинский и Бурдасов не вошли в состав сборной на Олимпиаду

Нападающие Сергей Толчинский и Антон Бурдасов не вошли в состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине.

Как сообщил главный тренер национальной команды Алексей Жамнов, это произошло  потому, что им не нашлось места в первых двух звеньях.  

"Нам нужно создать боевую команду, чтобы был баланс. Толчинский играет в первом-втором звене, мы не видим места. Та же самая ситуация, что и с Бурдасовым. Плюс, если говорить честно, не впечатлила его игра на Кубке Первого канала", - заявил Жамнов, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, не попавший в олимпийскую команду биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира.

Теги: олимпиада, хоккей



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