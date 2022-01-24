Гособвинение запросило 20 лет колонии для "химмашевского стрелка"

В понедельник, 24 января, в Свердловском областном суде начались прения сторон по уголовному делу "химмашевского стрелка" Сергея Болкова.

В деле сменился гособвинитель: теперь обвинение поддерживает лично прокурор Свердловской области Борис Крылов, который пришел сегодня на процесс.

В суде зачитали показания Болкова. Согласно им, в тот вечер он выпил и почти ничего не помнит. Обвиняемый заверил, что в трезвом состоянии никогда бы не стал стрелять по людям. Свою вину он признал частично. Далее зачитали показания нескольких потерпевших. Все они рассказали, что Болков стрелял по ним умышленно и собирался убить. По их словам, они очень испугались за свою жизнь.

Также в суде озвучили результаты психиатрической экспертизы. Она показала, что Болков вменяем, в момент преступления он мог контролировать свои действия и понимал, что делает. В принудительных мерах лечения он не нуждается, в состоянии аффекта в момент стрельбы Болков не находился.

Болков отказался выступить в прениях. Он заявил, что скажет все в последнем слове. Пришедшие сегодня в суд несколько потерпевших также воздержались от выступления.

В заключение прокуратура озвучила желаемое наказание для Сергея Болкова: 20 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Суд ушел на перерыв.

Напомним, 30 мая прошлого года пьяный Болков вышел на балкон своей квартиры на Химмаше с охотничьим карабином и начал стрелять в воздух, а затем по прохожим и приехавшим сотрудникам Росгвардии. В результате стрелок ранил девочку, сидевшую с родителями в автомобиле, и одного из росгвардейцев, а также повредил девять машин и оборудование торговых точек. Впоследствии Сергей Болков открыл огонь по бойцам СОБР, которые пытались проникнуть в квартиру для его задержания. В итоге им удалось это сделать и обезвредить стрелка.

Кроме этого, Болкова обвиняют еще и в том, что незадолго до стрельбы он незаконно удерживал у себя в квартире мужчину, угрожая ему карабином и ножом и высказывая угрозы убийством.

Напомним, что раненый сотрудник Росгвардии подал иск к "химмашевскому стрелку". Страж порядка требует взыскать с Сергея Болкова компенсацию морального вреда - 200 тысяч рублей.