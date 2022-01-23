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Происшествия
Собаки (2020) | Фото: Накануне.RU

Володин предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя трагедию в Забайкалье, где семилетнюю девочку насмерть загрызли бездомные собаки, заявил о необходимости ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале депутат подчеркнул, что проблемой бездомных животных никто системно не занимается до тех пор, пока не случится трагедия. Нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия.

Володин заявил, что необходимо разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов.

"Например, частных приютов для животных. Освободив от налога на землю, приобретая им корм, выделяя гранты на строительство приютов, стерилизацию собак.
Важно создать условия для работы тех, кто, исходя из личной активности и сострадания к братьям нашим меньшим, оказывает помощь, спасает их. Как показывает опыт, это будет более эффективно, чем создание муниципальных приютов. Хотя и этим тоже надо заниматься. Как можно быстрее вместе с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами проанализируем правоприменительную практику и выработаем предложения. Решать проблему надо. Но очевидно одно: сводить счеты с животными, уничтожать их — не выход из ситуации. Этот вопрос необходимо решать цивилизованно и достойно. Наши дети не должны быть жертвами бездействия взрослых", - заявил спикер парламента, подчеркнув, что ответственность за появление бродячих собак лежит прежде всего на человеке.

Напомним, 22 января, около 17 часов в правоохранительные органы поступил сигнал о безвестном исчезновении семилетней девочки. Спустя полчаса в ходе поисковых работ тело ребенка было найдено на одном из пустырей. На теле несчастной имелись следы нападения животных. Как считают в следствии, девочка стала жертвой бездомных собак.

Возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Теги: собаки, девочка, Забайкалье, Володин



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