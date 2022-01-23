В Нижневартовске экстренно сел самолет, летевший в Петропавловск-Камчатский

Самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Петропавловск-Камчатский совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована на сайте воздушной гавани.

Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

"К сведению пассажиров, вылет рейса SU 1730 в Петропавловск-Камчатский авиакомпании Аэрофлот задерживается из Нижневартовска до 00:00 местного времени. Основание задержки: "решение авиакомпании по болезни пассажира", - говорится в сообщении.