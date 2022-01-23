Президент Армении подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Информация об этом опубликована на сайте главы государства, передает корреспондент Накануне.RU.

Саркисян сообщил, что принимая в прошлом предложение занять этот пост, он исходил из того, что "новый президентский институт будет иметь инструменты, возможности влиять на внешнеполитическую, экономическую, инвестиционную политику, отношения с диаспорой, а также продвигать национальные интересы в международную арену, новую научно-образовательную и создать высокотехнологичную среду".

Однако, по словам главы государства, у президента нет необходимых полномочий, в том числе возможности влиять на вопросы "войны или мира".

"Я очень долго думал и решил, после того, как активно работал около четырех лет, подать в отставку с должности президента республики. Это решение совершенно не эмоционально и исходит из определённой логики. Президент не имеет необходимых инструментов в нынешние сложные для страны и нации времена повлиять на фундаментальные процессы внутренней и внешней политики. На этом сложном для нашего государства этапе, когда необходимо всенародное единство, Президентский институт не должен становиться мишенью для сплетен и теории заговоров, тем самым отвлекая внимание общественности от важнейших проблем. Сегодня, как никогда, необходимы осмысленные, глубоко продуманные, взвешенные и содержательные действия. Иначе мы, армянство всего мира, не достигнем цели нашей миссии и окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибиться", - приводятся его слова на официальном сайте главы государства.

Саркисян стал президентом 9 апреля 2018 года.