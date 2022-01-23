Интерактивная карта развалин Петербурга показала реальное отношение Смольного к реставрации памятников культуры

На данный момент в Северной столице почти тысяча зданий остро нуждаются в реставрации, иначе от них в скором времени останутся только руины.

Президент РФ Владимир Путин своим указом постановил, что 2022 год будет посвящен культурному наследию народов России. Данный документ определяет задачи на следующий год. Одной из главный является «сохранение памятников истории и культуры».

По этой части в Санкт-Петербурге дела обстоят плачевно уже много лет. Интерактивная карта показывает, что в городе почти тысяча исторических зданий остро нуждаются в реставрации. В противном случае вскоре от них ничего не останется.

Эта информация хорошо известна и чиновникам, и местным жителям. Еще в 2018 году специалисты отмечали, что в Северной столице имеет около 1350 зданий, которые нуждаются в ремонтных работах. И это только в самой исторической части города. По некоторым подсчетам их гораздо больше. Не менее четырех тысяч строений представляют интерес исторически и культурно. Так что неудивительно, что в 2020-м году Санкт-Петербург был назван самым кризисным городом по части проведения реставрационных работ.

В конце 2021 года власти Северной столицы будто очнулись и анонсировали проект «глобальной реставрации». На деле же речь шла о восстановлении только 49 зданий, что выглядит довольно жалко на фоне всего масштаба трагедии.

«Мы находимся на грани потери школы реставраторов, которая была создана в СССР после войны. На глазах последние профессиональные кадры уходят из жизни. У нас в Петербурге не осталось ни одного специализированного института, который бы профессионально занимался проблемами реставрации — всё уничтожено под ноль», — отметил Александр Кононов, заместитель председателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В Смольном не спешат восстанавливать архитектурные памятники. Яркими примерами этого являются Апраксин двор и комплекс Главных императорских конюшен. А некоторые объекты культурного наследия чиновники губят осознанно своими руками. Так произошло с комплексом на Охотском мысу. На его территории были найдены археологические объекты допетровской эпохи. Они представляют огромную ценность. Однако власти решили отдать большую часть квадратных метров исторического наследия на «перспективную застройку».

Такие проекты, как интерактивная карта развалин Петербурга, помогают понять весь масштаб трагедии. На карте обозначены 980 памятников архитектуры. С помощью современных технологий не нужно ехать в Питер, что посмотреть каждый. Но велика вероятность, что и сами петербуржцы не смогут наблюдать их вживую.