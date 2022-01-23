23 Января 2022
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Почта России (2020) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье замерзают работники "Почты России": в здании холоднее, чем на улице

В селе Усть-Игум Пермского края сотрудники почты вынуждены греться на улице, поскольку температура в помещении, где расположено единственное почтовое отделение - в два раза ниже, сообщает telegram-канал Mash.

"Температура почти всегда сильно ниже, чем снаружи: если на улице минус 15, то внутри — до минус 30. "Почта России" арендует помещение, поэтому, как говорят сотрудники, сделать ремонт там не может. Со слов почтальона, электричество отключили из-за долгов хозяина. Поэтому трудиться там — это настоящее испытание на выносливость. Работники не могут согреться даже за счет обогревателей", - говорится в сообщении.

От холода в помещении из строя нередко выходит техника, что сказывается на скорости доставки писем и посылок.

Местная администрация пообещала в ближайшее время обсудить возможность переезда почты в нормальный дом. Однако когда это будет - точно неизвестно.

Теги: Почта России, холод



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