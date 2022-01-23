23 Января 2022
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Политика Сибирский ФО В России
митинг против QR-кодов (2021) | Фото: vk.com/kprf72

В Туве коммунистам запретили митинг и предупредили о недопустимости экстремизма

В Туве коммунистам запретили проводить митинг против роста цен в Кызыле. По данным регионального отделения КПРФ, планировалось, что на мероприятии свой протест выразят порядка 150 человек.

Однако акция не состоится. Власти не согласовали заявку на 30 января, а организаторы получили от представителей Центра "Э" МВД предупреждение о недопустимости экстремизма, поскольку изначально члены КПРФ не планировали отказываться от митинга, несмотря на запрет.

Как сообщил Накануне.RU член бюро Тувинского республиканского комитета КПРФ Денис Денисов, поводом для отказа стала пандемия коронавируса. Митинги запретили до 1 апреля.

"Мы не будем молчать. Вместо митинга мы тогда будем выходить на одиночные пикеты, до тех пор, пока не будем услышаны. Также будем высказывать свою позицию в соцсетях", - сообщил Денисов.

На сайте регионального КПРФ сообщается, что цена на отдельные категории товаров увеличилась на 20-30 рублей, что "бьет по карману" местных жителей.

Теги: КПРФ, митинг, повышение цен



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