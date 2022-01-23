На Ямале вводят дистант для дошкольников и учеников младшего и среднего звена

На Ямале ужесточают "ковидные" меры безопасности. Школьников с первого по восьмой класс с 24 января по 6 февраля переводят на дистанционное обучение. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Также приостанавливается посещение детских садов, средних специальных учреждений за исключением студентов выпускных курсов.

В приоритетном порядке на дистанционный формат необходимо перевести беременных женщин, одного из родителей дошкольников или учеников младших классов, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь, с сердечно-сосудистыми, а также болезнями органов дыхания, диабетом.

Решение принято координационным советом. Соответствующие изменения отражены в постановлениях губернатора. Сроком до 15 февраля включительно сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Отменяются и физкультурные и спортивные, публичные и иные массовые мероприятия; мероприятия органов госвласти; мероприятия, проводимые учреждениями культуры; мероприятия, направленные на осуществление молодежной политики в округе, мероприятия в сфере туризма.

До 6 февраля включительно оказание госуслуг учреждениями, в том числе МФЦ, производится только по предварительной записи.

Отметим, что накануне на Ямале было выявлено 477 новых случаев коронавируса. За сутки их число возросло почти на сотню. На сегодняшний день в автономном округе 571 новый заболевший.